Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре до 17 м/с

В выходные на Москву обрушатся ливни, гроза и ветер до 17 м/с

Жителей Москвы и гостей столицы предупредили об ухудшении погоды в ближайшие выходные, 13 и 14 июля в городе будут ливни, гроза и сильный ветер, сообщает пресс-служба столичного городского хозяйства в Telegram-канале .

Москвичей и туристов попросили быть максимально внимательными в непогоду на улице и соблюдать правила безопасности.

При усилении ветра до 17 м/с ни в коем случае нельзя передвигаться или парковать транспорт вблизи деревьев, а также рядом с ненадежными конструкциями, такими как рекламные щиты или недостроенные здания. От дальних поездок в субботу и воскресенье лучше отказаться.

В случае необходимости за помощью можно обращаться по единому экстренному телефону «112» или 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики сообщили, что также в Москве в ближайшие выходные будет жарко. Днем температура воздуха местами прогреется до плюс 30 градусов Цельсия.