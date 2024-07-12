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В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве 13 и 14 июля

По прогнозам синоптиков Росгидромета, 13 и 14 июля в Москве в дневные часы ожидается сильная жара до плюс 30 — плюс 31 градуса, сообщает ГУ МЧС России по г. Москве.

В ведомстве гостям и жителям столицы порекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Кроме того, напомнили о необходимости требований пожарной безопасности и исключения обращения с открытым огнем.

При ЧП можно звонить по телефонам «101», «112» или 8 (495) 637-31-01.

Ранее в пятницу синоптики спрогнозировали в Москве и Подмосковье облачную погоду и температуру воздуха до плюс 31 градуса. А в столице объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары.