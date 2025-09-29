Москвичей предупредили о гололедице ночью и утром 30 сентября

Синоптики предупредили жителей и гостей российской столицы о том, что в ночь на 30 сентября в городе местами похолодает до нуля градусов, местами ожидается легкий мороз, который спровоцирует гололед на дороге, об этом сообщили в пресс-службе Городского хозяйства Москвы .

«В ночные часы и до утра 30 сентября в столице ожидается местами переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время все столичные службы следят за состоянием улично-дорожной сети в беспрерывном режиме. При необходимости они сразу же проведут регламентные работы, направленные на обеспечение безопасности.

Жителей и гостей Москвы просят быть предельно внимательными за рулем, не нарушать скоростной режим, а также избегать резких маневров, чтобы не провоцировать опасных ситуаций. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.

Ранее синоптики рассказали, каким будет октябрь в Москве. Ожидается, что в первые дни месяца будет теплее климатической нормы на 1-2 градуса.

