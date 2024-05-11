Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за порывистого ветра
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Жителям столицы рекомендовали быть внимательными на улице из-за сильного порывистого ветра, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
По прогнозам, в субботу в мегаполисе порывы ветра могут достигать 14 м/с.
В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Это потенциально опасная погода с неблагоприятными явлениями.
Также на планете наблюдается сильная магнитная буря. Ее пик зафиксировали прошедшей ночью. Сейчас интенсивность магнитной бури снижается.