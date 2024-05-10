«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за ветра

сегодня в 16:45

В Подмосковье и столице на 11 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» уровень — это потенциально опасная стихия с неблагоприятными явлениями: сильными дождями, грозами, ураганным ветром и градом.

Он будет действовать в регионе с 9 до 21 часа 11 мая.

Также 11 мая при облачной погоде пройдет небольшой дождь, температура составит плюс 7 — плюс 9 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c.