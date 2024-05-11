Интенсивность магнитной бури на Земле снижается

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«После 9:33 по московскому времени, индекс Кр, показывающий интенсивность возмущений геомагнитного поля, понизился до 6 единиц», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас показатели соответствуют магнитной буре среднего уровня, класса G2.

В ночь на субботу магнитная буря на Земле достигла экстремального уровня мощности G5. При таком уровне на планете возможны повреждения трансформаторов, а также разрушение энергосистем.

Последний раз на планете подобная экстремально сильная магнитная буря класса G5 наблюдалась почти 20 лет назад — 11 сентября 2005 года.