Магнитная буря на Земле ночью достигла экстремального уровня мощности

В ночь на 11 мая на Земле магнитная буря достигла экстремального уровня мощности G5, пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

При таком уровне возможны повреждения трансформаторов и разрушение энергетических систем.

У космических аппаратов могут возникнуть проблемы с ориентацией и каналами связи со спутником.

Последний раз на Земле экстремально сильная магнитная буря класса G5 была около 20 лет назад. Ее зафиксировали 11 сентября 2005 года.

При этом на Солнце продолжаются активные взрывы. В районе 4-5 часов утра на звезде отмечалась девятая с начала недели сильная вспышка с интенсивностью Х5,8. Она является второй по силе с начала текущего года.

Из-за бури северное сияние наблюдали вечером в пятницу жители Калмыкии, Курганской, Нижегородской, Новосибирской областей, Самары, Челябинска, Крыма и Ростова-на-Дону.