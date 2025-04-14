Москвичам сказали перестать подкармливать уток

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы призвал жителей столицы перестать подкармливать уток. Потому что из-за этого потомство пернатых может быть под угрозой, сообщает РИА Новости .

В сообщении ведомства говорится, что подкормку птиц нужно прекращать, как только устанавливаются стабильные плюсовые температуры. Излишний уход может навредить не только взрослым уткам, но и их потомству.

Если подкармливать птиц в это время, они теряют естественные инстинкты животных. Пернатые становятся зависимыми от человека. В том числе, соблазнившись легкодоступным питанием, они могут ошибочно выбрать место для гнезда. При этом нехватка полезных веществ может обернуться болезнями и гибелью утят.

Чтобы птицы могли благополучно перенести миграционный полет в следующем сезоне, им важно сейчас научиться самостоятельно добывать пропитание в естественной среде. Природные корма обеспечивают уток всем необходимым намного лучше, чем угощения от людей.

Ранее эколог, ученый секретарь круглого стола российских ученых-экспертов в области утилизации отходов Илья Рыбальченко рассказал, почему сейчас животные и перелетные птицы очень нуждаются в помощи. Нынешние резкие колебания погоды негативно сказываются на состоянии жизни птиц, животных и природы.