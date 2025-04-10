Дачникам рекомендовали помогать птицам выживать из-за похолодания

Эколог, ученый секретарь Круглого стола российских ученых-экспертов в области утилизации отходов Илья Рыбальченко рассказал, почему сейчас животные и перелетные птицы очень нуждаются в помощи.

«Большой привет тем, кто говорил о глобальном потеплении. Нет никакого потепления, об этом говорит нам сегодня погода», — заявил ученый в эфире радио Sputnik.

Как отметил эксперт, нынешние резкие колебания погоды негативно сказываются на состоянии жизни птиц, животных и природы. Птицы страдают, так как из-за потепления прилетели раньше положенного срока, а теперь из-за похолодания им нечем питаться. Биолог рекомендовал поддерживать их.

Лучше всего подкармливать птиц крупами: овес, геркулес, подсолнечные семечки. Например, синички очень любят несоленое сало.

Также, по мнению Рыбальченко, дачники, которые будут угощать птичек, летом будут радоваться отсутствием вредителей на деревьях и кустарниках. Они приучатся за время похолодание к местности и будут возвращаться летом, с благодарностью избавляя спасителей от насекомых.