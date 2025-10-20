Москвичам предлагают «ангелотерапию» для исцеления и очищения души

Жителям Москвы предлагают услуги по исцелению и очищению души во время сна. Сеанс «ангелотерапии» длится от 30 минут до 2 часов, а цены начинаются от 1 тыс. рублей за занятие, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Парапсихологи утверждают, что у большинства людей есть основания для обращения к этой практике, так как «ангелотерапия» способна помочь в решении широкого спектра проблем: от укрепления здоровья и преодоления стресса до самопознания, работы со светом и обретения защиты высших сил.

Формат обучения обычно можно подобрать самостоятельно, однако практики также могут давать свои рекомендации. Например, в одном из объявлений предлагается пройти терапевтическую сессию без использования аудио- и видеозвонков. Покупатель должен оплатить встречу и сообщить об этом через мессенджер. Затем он должен на полчаса лечь или сесть в уединенное место.

«Вы или ваш ребенок лежа или сидя отдыхаете. Можно закрыть глаза, задремать, уснуть, уйти в ночной сон. По окончанию сессии я напишу вам в мессенджере о том, что она завершена и сколько времени лично для вас еще будет длиться сам процесс», — говорится в объявлении.

Другой практик отметил, что «ангелотерапию» можно проводить дистанционно, используя только фотографию и имя человека. Однако такой метод менее эффективен, так как исцеление может произойти, но пациент «не осознает из-за чего и для чего ему была нужна эта болезнь или проблема».

Он уточнил, что подобные процедуры чаще всего применяются для животных. Кроме того, некоторые из этих «экспертов» предлагают услуги по гаданию на картах Таро.

