Москвичам назвали, в какое время лучше всего знакомиться в дейтинг-сервисах

В силу динамичного ритма жизни в Москве мужчины и женщины предпочитают знакомиться на дейтинговых площадках. Специалист Mamba Наталья Красильникова в разговоре с РИАМО рассказала, когда мужчины и женщины в российской столице более активны в знакомствах. Оказалось, что самым подходящим временем являются вечерние часы с четверга по воскресенье.

Красильникова отметила, что вечерние часы с 20:00 до 22:00 в период с четверга по воскресенье оказались наиболее удачным временем для поиска новых знакомств у мужчин. Жительницы столицы предпочитают заниматься поиском партнеров по субботам в промежутке между 19:00 и 21:00. А вот понедельник показал себя как самый неудачный день недели — и мужчины, и женщины в это время практически не проявляют интереса к знакомствам.

Эксперт также дала несколько советов о том, как строить первую беседу. Она рекомендует строить разговор на простых и естественных темах — будь то онлайн-переписка или живое общение. Вопросы о книгах, кинопредпочтениях или увлечениях помогают наладить контакт и показывают неподдельный интерес к собеседнику. Такое начало располагает к продолжению беседы.

Также можно делать комплименты, но важно, чтобы они звучали искренне и ненавязчиво. Стоит обратить внимание на вкус человека, его стиль или интересный выбор, а не на внешние данные.

«Когда человек видит, что вы заметили что-то важное для него, это всегда располагает. А вот формальные фразы про внешнюю привлекательность чаще создают дистанцию, особенно в начале общения», — сказала Красильникова.

Эксперт отметила, что в ходе анализа поведения людей при онлайн-знакомствах выяснилось, что шутки лучше приберечь на потом — когда диалог уже завязался. На первых порах юмор может не сработать, поскольку у всех разное чувство юмора, и безобидная фраза рискует оказаться неуместной без должного контекста.

Специалисты советуют начинать беседу с просьбы дать совет — этот прием одинаково хорошо работает при личной встрече и в переписке. Стандартные приветствия вроде «Привет» с улыбочками или вопрос о том, как идут дела, встречаются чаще всего. Однако статистика показывает: необычные или персонализированные послания получают почти на 40% больше откликов.

Также исследователи отметили гендерную особенность — на женские сообщения отвечают быстрее, обычно в течение 15 минут.

