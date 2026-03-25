Москвичам массово присылают уведомления о возвращении интернета
Пользователям приходят сообщения от сотового оператора МТС о возвращении мобильного интернета. В этом убедились корреспонденты РИАМО.
«Ограничения мобильного интернета в Москве сняты, можно пользоваться всеми сервисами», — говорится в СМС-сообщениях, которые получили сотрудники редакции.
С начала марта в центре Москвы и ряде районов города полностью отсутствовал мобильный интернет. При этом в некоторых районах были доступны только сайты из «белых списков», а у других горожан оказались недоступны даже внесенные туда ресурсы.
Ранее сообщалось, что общественные туалеты в Москве пытаются внести в «белые списки». Из-за блокировок интернета москвичи и туристы в момент острой нужды не могут воспользоваться уборными, в которых не проходит оплата.
