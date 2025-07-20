Москвич получил штраф за звезду АУЕ* на заброшенной странице ВК

Полицейские нашли на странице 42-летнего москвича во «ВКонтакте» картинку со звездой «АУЕ»*. В результате мужчину арестовали, сообщает «Осторожно, новости» .

Правоохранителей привлекла страница Константина Б. Они просмотрели сохраненные картинки мужчины до 2015 года. Среди картинок была найдена золотая восьмиконечная звезда. Она признана символом запрещенного движения «АУЕ»*.

Константина задержали. Ему предъявили обвинения по ст. 20.3 КоАП (Распространение экстремистской символики).

Мужчина признал вину. Однако удалить картинку со страницы он не смог, так как она была заброшена с 2021 года. Тем не менее Константина приговорили к 5 суткам административного ареста.

Ранее сторонника движения АУЕ* приговорили в Подмосковье к 7 годам лишения свободы. Он пытался распространить экстремистскую идеологию в подмосковном СИЗО.

* Экстремистское движение, запрещенное в России