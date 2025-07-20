Москвич получил штраф за звезду АУЕ* на заброшенной странице ВК
Полицейские нашли на странице 42-летнего москвича во «ВКонтакте» картинку со звездой «АУЕ»*. В результате мужчину арестовали, сообщает «Осторожно, новости».
Правоохранителей привлекла страница Константина Б. Они просмотрели сохраненные картинки мужчины до 2015 года. Среди картинок была найдена золотая восьмиконечная звезда. Она признана символом запрещенного движения «АУЕ»*.
Константина задержали. Ему предъявили обвинения по ст. 20.3 КоАП (Распространение экстремистской символики).
Мужчина признал вину. Однако удалить картинку со страницы он не смог, так как она была заброшена с 2021 года. Тем не менее Константина приговорили к 5 суткам административного ареста.
Ранее сторонника движения АУЕ* приговорили в Подмосковье к 7 годам лишения свободы. Он пытался распространить экстремистскую идеологию в подмосковном СИЗО.
* Экстремистское движение, запрещенное в России