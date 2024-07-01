Москвич получил 16 лет за убийство своих родителей
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
51-летний житель Москвы зарезал своих родителей, его приговорили к 16 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры по городу Москве в Telegram-канале.
5 февраля 2023 года Алексей Коновалов находился в квартире у своих родителей на Ленинском проспекте. Между родственниками произошла ссора. Мужчина схватил нож и нанес не менее 26 ударов своей матери, а также не менее 8 ударов отцу.
От полученных травм родители Коновалова скончались на месте. Сам он сбежал из квартиры, а затем обратился в полицию, утверждая, что родители якобы перестали выходить с ним на связь.
Суд признал Коновалова виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. На данный момент приговор в законную силу еще не вступил.
Ранее в Москве четверо мужчин избили человека на улице. От полученных травм он скончался.