В Сергиевом Посаде у Белого пруда начался демонтаж ограждения

Ограждение двадцать лет отделяло монастырскую гостиницу от водоема, перекрывая прогулочную территорию. Рабочие аккуратно срезают железные секции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уже видно как пространство раскрылось без этой загромождавшей живописный вид преграды.

Напомним, что с предложением максимально освободить центр города от оград к депутату Госдумы Сергею Пахомову обратились жители на одном из общественных слушаний. Парламентарий инициативу поддержал. В целесообразности этого решения удалось убедить и представителей Троице-Сергиевой Лавры, ведь земля принадлежит монастырю.

«Хороший пример диалога власти, РПЦ и общественности. Это начало большой работы, в ходе которой различных заборов и оград в центре Сергиева Посада станет меньше, а оставшиеся приобретут аккуратный вид», — отметил Сергей Пахомов.

Второй этап — демонтаж забора в Аптекарском переулке, у ресторана «Гостевая изба», и зонирование пространства за счет живой изгороди или низкой конструкции. Забором у Белого пруда не ограничатся. По мнению депутата Госдумы Сергея Пахомова уличную «выставку заборов и дорожных знаков» требуется закрыть и на улице Карла Маркса. Это главная туристическая пешеходная зона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.