В Москве четверо мужчин до смерти избили человека на улице

В Москве мужчина погиб в ходе драки на проезде Стратонавтов

Столичная прокуратура взяла на контроль ход расследования дела, возбужденного по факту избиения толпой из четверых человек мужчины, который скончался на месте происшествия от полученных травм, сообщает пресс-служба прокуратуры по городу Москве в Telegram .

Предварительно установлено, что смертельная драка возникла на фоне словесного конфликта. Четверо подозреваемых начали избивать одного мужчину, который в итоге получил не совместимые с жизнью травмы.

Личность погибшего установлена. Им оказался 38-летний мужчина.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Прокуратура следит за ходом расследования, а также за привлечением виновных в гибели мужчины к уголовной ответственности.

Ранее в Москве нашли тело женщины с признаками травмы головы. Предполагается, что 32-летнюю погибшую мог убить ее сожитель.