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33-летнюю женщину с повреждениями головы нашли мертвой в Москве

В квартире жилого дома на ул. Родниковая обнаружен труп женщины 1991 года рождения, сообщает прокуратура Москвы.

На теле женщины присутствуют повреждения в области головы. По предварительным данным, женщину мог убить ее 38-летний сожитель, который проживал вместе с ней в квартире.

Выяснение всех обстоятельств произошедшего контролируются прокуратурой Троицкого и Новомосковского административных округов. Ведется процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Калужской области нашли тело московского бизнесмена. Труп мужчины был закопан в лесу.