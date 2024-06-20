Закопанное тело московского бизнесмена нашли в лесу Калужской области

Столичный бизнесмен отправился на встречу со знакомыми в Калужскую область, где его убили, а труп закопали в лесу, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В конце мая жительница Москвы сообщила полиции о пропаже бывшего мужа. Он поехал на встречу со знакомыми в Калужскую область, а затем перестал выходить на связь.

По факту произошедшего завели уголовное дело об убийстве.

Следствие обнаружило тело мужчины. Оно было закопано в лесу у съезда с трассы М-3 в Калужской области. Выяснилось, что жертву застрелили.

По факту убийства бизнесмена задержали двух подозреваемых в Москве и Ярославле, оба ранее были судимы. Фигуранты дела арестованы.