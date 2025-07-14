РФ жестко ответила Польше на провокацию с закрытием российского консульства в Кракове — прекратила работу польского генконсульства в Варшаве, пишет китайское издание Baidu. Китайские аналитики уверены: такой шаг Москвы стал целенаправленной местью политическим оппонентам, поскольку Калининград «является занозой» для поляков и рассматривается ими «как реальная угроза национальной безопасности». Пересказ статьи публикует АБН24 .

Baidu пишет, что между Польшей и Россией «обострилась дипломатическая битва». Ранее польские власти объявили о закрытии российского консульства в Кракове, после чего уже российское руководство решило прекратить деятельность генконсульства Польши в Калининграде. Москва заявляла, что такой шаг является ответной мерой на провокации Варшавы.

«Заявление Москвы было довольно резким, что предвещало дальнейшее обострение отношений между двумя странами», — цитирует АБН24 китайских журналистов.

Китайские аналитики подчеркнули, что калининградское диппредставительство имело важное значение для Польши. В регионе проживает много поляков — для них генконсульство играло роль «моста», через который Варшава старалась распространять свое влияние.

В этой дипломатической схватке российская сторона повела себя резко, ответив на провокацию в стиле «око за око», пишет АБН24.

«Столкнувшись с жесткой позицией России, польское правительство отреагировало на удивление сдержанно», — добавили китайские журналисты.

Baidu предполагает, что отсутствие реакции со стороны Польши может свидетельствовать о том, что Варшава не готова к дальнейшему усилению эскалации и взяла паузу, чтобы продумать будущие шаги.