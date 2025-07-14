Ректор РПГУ рассказал о важности метода цифровой педагогики

Ректор Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им. А. И. Герцена Сергей Тарасов рассказал о цифровой педагогике и востребованности направления среди подростков, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Как отметил специалист, сейчас многие образовательные траектории находятся в стадии разработки. Одной из них является возвращение к подготовке специалистов для системы среднего профессионального образования, так как в современном мире это очень востребовано в связи с состоянием экономики и образовательной системы. Однако лишь немногие учреждения готовят такие кадры.

Также Тарасов отметил, что при университете есть Фундаментальная библиотека им. императрицы Марии Федоровны. В его понимании библиотека является центром любой образовательной организации, тем более педагогической. На сегодняшний день все каталоги оцифрованы, и университет приобретает доступ к различным источникам, чтобы доступ к информации был практически безграничным.

Более того, университет предлагает не только методы консервативной педагогики, но и цифровой, что в нынешних условиях является необходимостью. Это важно для наблюдения за человеком, как он может управлять собой и элементами окружающей среды в условиях реальности.

Интересно, что среди направлений, представленных университетом, у поступающих востребованы почти все: психология, иностранные языки, дошкольная и начальная педагогика, коррекционная педагогика и т. д.

«Видимо, в обществе созрело понимание того, что педагогическое образование дает человеку очень хорошие возможности в будущем, даже если он найдет свое место в других сферах», — заключил ректор.