Москвич отсудил у турфирмы деньги за сорванную поездку в Турцию

Житель востока столицы отсудил у туроператора больше 1 млн рублей за сорванную поездку в Турцию, сообщает «Осторожно, Москва» .

Горожанин хотел провести отпуск на турецком курорте. Мужчина выбрал отель, заплатил всю нужную сумму туроператору и начал паковать чемоданы. Но путешествия не получилось.

За три дня до вылета туроператор «Миг Тревел» заявил об отмене поездки. Как сообщили клиенту в службе поддержке, отмена произошла по вине турецкой стороны, а оплаченные за тур 364 тыс. рублей, скоро должны перевести на счет.

Через месяц деньги на счет пострадавшего так и не поступили. Тогда москвич написал досудебную претензию, она тоже осталась без ответа. После этого он написал жалобу в Роспотребнадзор и обратился в суд.

Судья обязала турагентство вернуть деньги и компенсацию за сорванный отпуск. Итого мужчина получил в три раза больше потраченных средств: 364 тыс. рублей за неустойку, 364 тыс. — стоимость оказанной услуги, 374 тыс. — штраф, 20 тыс. — моральный вред и 5 тыс. — юридические расходы.

