Москвич не смог отстоять в суде свою пуму и лишился питомца

Суд в Москве оштрафовал мужчину за содержание пумы и изъял животное

Кунцевский районный суд Москвы обязал местного жителя выплатить штраф в размере 3 тыс. рублей за содержание в квартире пумы без соответствующих документов и конфисковать животное, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мировой судья судебного участка № 197 Можайского района Москвы признал Сергея Т. виновным по ст. 8.35 КоАП РФ (причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ, в том числе их уничтожение).

Кунцевский районный суд отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты и оставил без изменений постановление мирового судьи судебного участка № 197.

Ранее стало известно, что в России готовят к переизданию список животных, запрещенных к содержанию в неволе. Соответствующий документ уже подготовлен министерством природных ресурсов и экологии РФ.