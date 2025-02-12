В РФ готовят к переизданию список животных, запрещенных к содержанию

В России переиздадут список животных, которых запрещено содержать в неволе, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Соответствующий документ уже подготовлен ведомством. Это вызвано необходимостью переиздавать акты, вступившие в силу до 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Перечень животных, по сравнению с предыдущей редакцией, не изменился, в нем значатся более 100 видов живых существ, разделенных по 33 категориям. Переиздание станет еще одним напоминанием о том, что содержание в неволе запрещенных животных является нарушением, которое чревато административной ответственностью. Это актуально и для Московской области, где подобные факты нередки.

В практике Минэкологии региона были случаи обнаружения в неволе тигров, медведей, львов тигров, сервалов, рысей, обезьян, пум, коршунов, сов и филинов, журавлей и других запрещенных к содержанию видов. Многие также содержат в вольерах редких пресмыкающихся и насекомых, что небезопасно для владельцев и окружающих.

Нарушения фиксировались в городских округах Красногорск, Химки, Одинцовском, Истре и на других территориях.

Минэкологии напоминает, что в силу статей 8.52–8.54 КоАП РФ, несоблюдение требований к содержанию животных влечет за собой административный штраф.

С действующей редакцией перечня можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.