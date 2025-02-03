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Москва закупила более 700 единиц пожарно-спасательной техники за 15 лет

Москва за 15 лет приобрела более 700 единиц отечественной техники, чтобы оснастить пожарно-спасательные подразделения, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города .

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что обеспечение безопасности горожан является приоритетом для правительства мегаполиса. В этих целях проводится работа по оснащению пожарно-спасательных подразделений лучшим оборудованием.

Помимо 700 единиц пожарно-спасательной техники, за 15 лет Москва также закупила свыше 150 тыс. единиц пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования.

В 2024 году столица приобрела 132 единицы техники, в том числе большемерные автовышки длиной более 90 м, автоцистерны, аэролодки и т. д.

Кроме того, в столице строятся и ремонтируются пожарные депо. В прошлом году провели работу с 53 такими зданиями.

В ТиНАО с момента присоединения этих территорий построили и отремонтировали 16 пожарных депо. Численность пожарных и спасателей там превышает 1,4 тыс. человек.

Ранее стало известно, что в Москве капитально отремонтировали более 14,5 тыс. жилых домов с 2015 года. Улучшены условия проживания для 3,8 млн жителей столицы.