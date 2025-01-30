В Москве капитально отремонтировали более 14,5 тыс жилых домов с 2015 года

С 2015 года в Москве осуществлен капитальный ремонт более 14,5 тыс. многоквартирных домов. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что программа модернизации охватила более 29,4 тыс. зданий, что улучшило условия проживания для 3,8 млн жителей столицы, сообщает «Царьград» .

По словам Бирюкова, данная программа является одной из самых обширных инициатив по обновлению жилья как в России, так и за ее пределами. В рамках проекта отремонтировано больше 14,5 тыс. жилых многоквартирных домов общей площадью свыше 290 млн кв. м.

Бирюков уточнил, что в программу входят следующие виды работ: обновление фасадов зданий, замена инженерных систем, ремонт крыш, подъездов и входных зон. Работы, которые не зависят от погодных условий, проводятся в зимний период.

Вице-мэр также подчеркнул важность контроля за сроками эксплуатации лифтов, которые с 2018 года меняются по истечении 25 лет без продления срока службы.