В Москве капитально отремонтировали более 14,5 тыс жилых домов с 2015 года
Фото - © Комплекс городского хозяйства города Москвы
С 2015 года в Москве осуществлен капитальный ремонт более 14,5 тыс. многоквартирных домов. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что программа модернизации охватила более 29,4 тыс. зданий, что улучшило условия проживания для 3,8 млн жителей столицы, сообщает «Царьград».
По словам Бирюкова, данная программа является одной из самых обширных инициатив по обновлению жилья как в России, так и за ее пределами. В рамках проекта отремонтировано больше 14,5 тыс. жилых многоквартирных домов общей площадью свыше 290 млн кв. м.
Бирюков уточнил, что в программу входят следующие виды работ: обновление фасадов зданий, замена инженерных систем, ремонт крыш, подъездов и входных зон. Работы, которые не зависят от погодных условий, проводятся в зимний период.
Вице-мэр также подчеркнул важность контроля за сроками эксплуатации лифтов, которые с 2018 года меняются по истечении 25 лет без продления срока службы.