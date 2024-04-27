Москва стремительно уходит под воду из-за мощного ливня

Ливень с грозой и сильным ветром в субботу утром накрыл большинство районов столицы, улицы города начинает подтапливать, передает корреспондент РИАМО.

В центре Москвы идет сильный дождь, погоду ухудшают порывы ветра. Все небо в тучах, прояснений нет. На дорогах образовались большие лужи, пешеходам сложно их перейти — приходится выбирать места повыше, чтобы полностью не промочить обувь. Машины вынуждены снижать скорость, чтобы проехать подтопленные участки.

Москвичи снимают разгул стихии на видео и выкладывают кадры в соцсетях. На одной из видеозаписей, опубликованной Telegram-каналом «Москва с огоньком Live» — район у станции метро «Белорусская». Там настоящий потоп: вода ручьями бежит по лестницам и вытекает с тротуаров на проезжую часть.

Вода также смывает припаркованные самокаты кикшеринга.

На другом видео — автодорога в районе Калужского шоссе. Уровень воды доходит машинам до бампера.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на столицу в субботу прольется 30% от месячной нормы осадков.