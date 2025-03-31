Московский суд расторг брак старшего сына Романа Абрамовича

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Старший сын Романа Абрамовича, 31-летний Аркадий, официально расторг брак со своей супругой Марией. У экс-возлюбленных есть общий ребенок, сообщает Mash .

Предварительно, на разводе настояла Мария. Расторжение брака прошло в судебном порядке. Этим вопросом занимался столичный суд.

Сейчас Аркадию и Марии предстоит определить, с кем останется жить их общий ребенок. Кроме того, пара, возможно, захочет поделить имущество.

Аркадий Абрамович известен тем, что основал компанию ARA Capital. Также у него есть акции нефтяной компании Zoltav. Предприниматель инвестирует средства в аграрный бизнес, строя теплицы по всей стране. 10 лет назад Аркадий основал бизнес по выращиванию овощей Greenhouse.

Ранее стало известно о разводе другой громкой пары. Актриса Паулина Андреева сообщила, что рассталась с режиссером Федором Бондарчуком.