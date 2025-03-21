Паулина Андреева объявила о разводе с Федором Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук спустя девять лет совместной жизни решили расстаться. Об этом рассказал сама сериала «Оттепель», сообщает РБК .

Андреева сделала признание, что рассталась с Бондарчуком. По словам актрисы, она решила официально заявить об этом, чтобы у пользователей Сети и журналистов не возникло «лишних домыслов» о ней с режиссером.

Звезда отметила, что надеется на дальнейшую дружбу и совместную работу с бывшим возлюбленным.

Такая же публикация появилась в аккаунте кинокомпании Федора Бондарчука Art Pictures в соцсети.

Отношения актрисы и режиссера завязались в 2015 году. В 2016 году Бондарчук развелся со своей тогдашней супругой Светланой, а в 2019 году женился на Андреевой. У пары есть сын Иван.

Слухи о расставании актрисы и режиссера появились в прошлом году, но пара их не подтверждала.