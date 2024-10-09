Стала известна причина развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Федор Бондарчук и Паулина Андреева разводятся после пяти лет совместной жизни. Слухи о проблемах в отношениях 57-летнего режиссера и его молодой жены, которая младше его на 21 год, ходили по интернету на протяжении полутора лет, но многие не воспринимали их всерьез. Внешне казалось, что Федор и Паулина безмерно влюблены и счастливы друг с другом, сообщает kp.ru .

Друзья Бондарчука опровергли слухи о том, что его отношения с Паулиной закончились из-за измены. По их словам, Федор не изменял Паулине, он все еще ее любит и желает восстановить отношения — просто они слишком разные по натуре.

Паулина — интроверт, ведет замкнутую жизнь и не любит многолюдные мероприятия, тогда как Федор предпочитает шумные вечеринки. Она устала от этих постоянных сборищ, которые, в свою очередь, сказались на здоровье режиссера. Федор, привыкший к богемной жизни с юности, не обращал на это внимания. Паулина решила уйти от него еще в апреле, хотя формально они еще не подали на развод. Она осталась с сыном в Санкт-Петербурге, а Федор теперь живет в Москве, регулярно навещая ребенка и пытаясь уговорить Паулину вернуться.

В социальных сетях также обсуждают, что причиной разрыва могли стать разные взгляды на жизнь. Якобы, Бондарчук — патриот, в то время как его жена хотела уехать из России. Это предположение возникло после того, как Паулина была замечена в Турции. Она проводила время в компании режиссера Авдотьи Смирновой и ее супруга Анатолия Чубайса, которые на тот момент уже две недели как эммигровали.

Знакомые Смирновой заявили, что между Паулиной и Федором существуют разногласия, так как Андреева не желает продолжать свою актерскую карьеру. Она считает, что эта профессия полна неопределенности. Ей больше по душе работа в качестве сценариста или режиссера, но для этого требуется значительное финансирование. Ее проект «Актрисы» не оказался особенно прибыльным, и Федор не хочет рисковать крупными вложениями. Возможно, именно поэтому между ними и возникли конфликты. Говорят, что Бондарчук сильно переживает из-за ситуации и находится в состоянии депрессии.