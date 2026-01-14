Московский регион утопает в снегу: высота сугробов значительно превысила норму

В Москве и Подмосковье зафиксировали значительное превышение снежного покрова по сравнению со средними показателями. Замеры проводились утром 14 января, максимальная высота сугробов достигает почти 60 см, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В разных районах Москвы толщина снега заметно отличается. На территории Московского государственного университета она достигла 48 см, в районе Балчуга накопилось 44 см снега. На ВДНХ высота сугробов составила 40 см при климатической норме всего 27 см.

Города Подмосковья показали еще более впечатляющие результаты снегонакопления. Лидером стали Черусти с рекордными 59 см снежного покрова. В Коломне зафиксирован 51 см, а в Михайловском — 47 см.

Другие населенные пункты региона также демонстрируют избыток осадков. Кашира и Серпухов накопили по 44 см снега, тогда как в Волоколамске толщина снежного покрова составила 40 см.

Ранее жителей Московского региона предупредили о том, что в течение дня ожидаются осадки в виде снега. Также в отдельных районах возможна гололедица, в связи с чем автомобилистам и пешеходам следует быть максимально внимательными и аккуратными на улице.

