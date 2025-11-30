сегодня в 12:17

Московский регион накроет дождь в форме Африки в воскресенье

30 ноября в Московском регионе ожидается дождь. Судя по картам синоптиков, днем осадки выпадут в форме материка Африка, сообщает Telegram-канал «Москва. Новости. Москвик» .

Дождь пройдет в столице, Зеленограде, Электростали, Подольске, Ступине. Если на карте посмотреть на территорию, которую накроют осадки, то ее очертания могут напомнить Африку.

В воскресенье температура в Москве и Подмосковье составит плюс 3 — плюс 5 градусов. Прогнозируется небольшой дождь.

Между тем в столице 30 ноября ожидается туман. Местами он сохранится до 09:00 1 декабря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.