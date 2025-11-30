Дождь и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в последний день осени Общество сегодня в 07:15

В Подмосковье и столице в воскресенье температура будет выше нуля, она поднимется до плюс 3 — плюс 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.