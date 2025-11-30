Дождь и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в последний день осени
В Подмосковье и столице в воскресенье температура будет выше нуля, она поднимется до плюс 3 — плюс 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь.
Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут 0 — плюс 2 градуса, днем 1 декабря — от плюс 2 до плюс 4, будет преимущественно без осадков.
