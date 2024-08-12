Московский Дептранс анонсировал затруднения движения в понедельник 12 августа

Весь понедельник в Москве будет идти дождь. В связи с непогодой столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram-канале анонсировал возможные затруднения движения.

Они будут наблюдаться на третьем транспортном кольце и московской кольцевой автодороге. Также пробки могут возникнуть на вылетных магистралях по направлению в область. Вечером загруженность дорог достигнет отметки пять и шесть баллов.

Также в Дептрансе напомнили о важных правилах для автомобилистов, которые особенно важно соблюдать во время дождя. Рекомендуется держаться от других машин на дистанции и ехать на невысокой скорости. Помимо этого, нельзя отвлекаться на смартфон во время движения.

Ранее сообщалось, что в понедельник 12 августа в Московский регион придет не только дождь, но и другая непогода. Местами ожидается гроза, а температура воздуха опустится до 17-19 градусов тепла.