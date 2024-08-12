Московский регион будет заливать дождь с грозой в понедельник 12 августа

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Гидрометцентр РФ: 12 августа в Московском регионе будет дождь с грозой

Новая неделя в Московском регионе начнется с непогоды, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Облачность, дождь и местами гроза будут в столице и области 12 августа. Ожидается небольшое похолодание — колебания температуры воздуха составят от 17 до 19 градусов тепла.

Ветер будет западный и северо-западный, от шести до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 м/с.

Ночью с 12 на 13 августа в Москве и области температура воздуха снизится до 11-13 градусов тепла. Возможен кратковременный дождь. Ветер будет западным и северо-западным, скорость — от шести до 11 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал будущий самый холодный день лета в Москве. Им стало 12 августа.