Синоптик Тишковец: 12 августа станет самым холодным днем лета в Москве

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В столице ночная температура 12 августа понизится до плюс 8 — плюс 13 градусов, а днем будет всего плюс 15 — плюс 20, что соответствует климатической норме начала сентября. Это будет самый прохладный день лета в городе, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Во вторник, среду и частично в четверг аэросиноптическая обстановка не изменится, но с отходом ненастного атмосферного вихря на Урал, интенсивность и продолжительность осадков с каждым днем будет уменьшаться, и к пятнице, наконец-то, распогодится», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что ночные показатели термометров в Москве составят плюс 6 — плюс 11 градусов, а днем будет в районе плюс 18 — плюс 23.

По словам Тишковца, 16 августа благодаря гребню антициклона в мегаполис вернется лето. Температура повысится до плюс 20 — плюс 25 градусов.

Как уточнил синоптик, в будущие выходные теплый атмосферный фронт принесет в город очередную порцию небольших дождей. При этом останется умеренное 20-градусное тепло.