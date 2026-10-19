Нейросеть помогает жителям Подмосковья старше 50 лет подать заявку на обучение

Жители Подмосковья, достигшие 50 лет, подали более 4,8 тыс. заявлений на бесплатное дополнительное профильное образование. Искусственный интеллект помогает проверить документы перед отправкой заявки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители Подмосковья, достигшие 50 лет, подали более 4,8 тыс. заявлений на бесплатное дополнительное профильное образование. На региональном портале доступна услуга «Обучение лиц предпенсионного возраста в соответствии с социальным сертификатом». Ею могут воспользоваться жители Московской области старше 50 лет со статусом безработного.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Встроенный в услугу искусственный интеллект проверяет файлы и выявляет некорректно загруженные документы. Это позволяет исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

Обучение проходит в образовательных организациях Подмосковья в очном, заочном или дистанционном формате. По его итогам выдают удостоверение государственного образца.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.