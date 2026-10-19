Врачи Домодедовской больницы предотвратили развитие рака у 59-летней женщины

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Пациентка Домодедовской больницы в возрасте 59 лет перенесла малоинвазивную операцию после выявления предракового состояния. Своевременное обследование и лечение позволили предотвратить развитие рака, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

При плановом выскабливании полости матки у пациентки возникло подозрение на злокачественный процесс. После пересмотра гистологического материала врачи диагностировали атипическую гиперплазию эндометрия — предраковое состояние.

«Пациентка имела избыточный вес — более 137 кг. Это значительно повышало риски тромбоэмболических осложнений во время операции», — рассказала заведующая гинекологическим отделением Ольга Гришина.

Чтобы снизить риски, врачи провели лапароскопическую гистерэктомию — удаление матки и придатков через небольшие проколы вместо большого разреза. Пациентка смогла встать уже через шесть часов после вмешательства.

Профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их можно вылечить или предотвратить переход в рак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.