Почти 30 тыс жителей Подмосковья проверили здоровье на работе

Выездные бригады врачей с начала лета осмотрели почти 30 тыс. работников предприятий и организаций Московской области. Пациентов с выявленными отклонениями направили на углубленную диагностику, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области могут пройти диспансеризацию или профилактический осмотр на рабочем месте. Медицинские бригады выезжают на предприятия, в образовательные учреждения и другие организации.

«Мы понимаем, что рабочий график не всегда позволяет посетить поликлинику в будние дни. Тем не менее регулярные профилактические обследования имеют особое значение для раннего выявления заболевания. С начала лета выездные бригады врачей осмотрели почти 30 тыс. работников предприятий и организаций региона. Все, у кого выявлены отклонения, направлены на углубленную диагностику», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Узнать результаты диспансеризации можно на телемедицинской консультации с врачом — посещать поликлинику для этого не требуется.

Записаться на диспансеризацию в поликлинике можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, инфомат в поликлинике, чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС» или по телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.