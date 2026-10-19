Загруженность дорог Подмосковья достигла 4 баллов утром 19 октября

сегодня в 10:30

Загруженность дорог Московской области утром в понедельник, 19 октября, составляет 4 балла, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения утром 19 октября наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Движение также затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.