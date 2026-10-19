Хирург Александр Юшков начал работать в Истринской больнице

Врач-хирург Александр Юшков недавно присоединился к коллективу хирургического отделения Истринской клинической больницы после окончания ординатуры, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Александр Юшков выбрал медицину еще в школе во многом благодаря семье: его мама — медик, отец — военный. Другие профильные предметы его не увлекали, а после поступления в университет он ни разу не пожалел о решении.

Врач шесть лет учился в Иванове, затем прошел ординатуру в родном Владимире. Сразу после ее окончания его пригласили на собеседование в Истринскую клиническую больницу, где он начал работать в отделении хирургии.

Юшков отметил современное оборудование больницы и большое число молодых специалистов в коллективе. По его словам, коллеги доброжелательны и отзывчивы: к ним можно обратиться за советом в спорной ситуации или при нехватке опыта. Опытные врачи также готовы оказать практическую помощь.

Хирургию Юшков выбрал еще при поступлении, а позднее определился с направлением — общей абдоминальной хирургией. Главными качествами врача он считает стрессоустойчивость, способность быстро принимать решения, особенно в экстренной хирургии, а также трудолюбие и педантичность.

«Здоровье в определенных ситуациях ни за какие деньги не вернешь. Поэтому за ним нужно следить и следить регулярно», — подчеркнул врач, обращаясь к жителям Истринского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.