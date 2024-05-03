Московские промышленники на 34% увеличили производство лифтов

В Москве в январе–феврале текущего года производители лифтов изготовили около 1,8 тыс. единиц подъемников, что на 34% превышает показатели соответствующего периода прошлого года. Согласно Росстату, в стране за это время изготовили 4 тыс. единиц продукции, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

На сегодняшний день в мегаполисе работают четыре производителя лифтов — предприятия «МЭЛ», «Мослифт», Щербинский лифтостроительный и Карачаровский механический заводы («КМЗ»).

В 2021 году «КМЗ» по заказу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО ЦЭНКИ) изготовил 16 лифтов нового поколения звездной серии «Пегас» для жилых домов в городе Циолковский. Кроме того, продукция завода изготавливается для важных объектов Москвы. Например, лифтовая техника этого предприятия установлена в храме Христа Спасителя, на мемориале на Поклонной горе, в Государственном Кремлевском дворце.

«Карачаровский механический завод» входит в топ-3 отечественных производителей лифтов и обеспечивает рабочими местами около 1 тыс. человек. Московские цеха «КМЗ» оснащены 600 станками и специальным оборудованием для производства лифтов и другой грузоподъемной техники. Производство включает в себя разработку технической документации, конструирование, изготовление деталей, монтаж, наладку и обслуживание лифтов.

Производственные мощности позволяют заводу ежегодно изготавливать до 10 тыс. пассажирских, панорамных и больничных лифтов в стандартном исполнении и в эксклюзивной отделке. Продукция поставляется в 65 регионов страны. На столичный регион компания отгружает больше 22% изделий.

По итогам прошлого года завод поставил заказчикам свыше 3,3 тыс. подъемников, что почти на 5,3% больше, чем годом ранее.

Земельный участок, на котором расположен «КМЗ», город планирует развивать в рамках программы КРТ с сохранением промышленного назначения.