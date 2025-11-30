Московские археологи нашли изразцы с изображениями двуглавого орла

Московские археологи обнаружили фрагменты изразцов с изображениями двуглавого орла. Этот символ помещали на облицовку печей и фасадов домов старой столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Двуглавый орел с XV века является одним из ключевых элементов Государственного герба страны. Эту необычную птицу часто изображали на печных терракотовых изразцах, а затем на глазурованных.

Фрагменты изразцов были найдены археологами в Чижевском подворье и в Романовом дворе. Эти керамические плитки относятся к самому раннему периоду их появления.

Двуглавые орлы на изразцах изображены по-разному: где-то в богатом оперении, с короной или без. Их формы тоже отличаются в зависимости от задумки художника-резчика. Все артефакты после реставрации отправятся в московские музеи. Их будут показывать на выставках.

30 ноября отмечается День Государственного герба Российской Федерации. Двуглавый орел на нем символизирует могущество, единство и независимость государства.

Всего археологи нашли в Москве более 87 тыс. предметов с начала года. В основном это фрагменты керамики, стекла и металла.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.