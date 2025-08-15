Археологи нашли в Москве более 87 тыс предметов с начала года

В честь Дня археолога мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Telegram-канале об удивительных артефактах, найденных в столице. Всего с начала года специалисты обнаружили 87 тыс. предметов.

В основном археологи находили фрагменты керамики, стекла и металла. Также было обнаружено более 8 тыс. индивидуальных артефактов. Среди интересных находок красноглиняные амфоры ХVII века. В этих испанских сосудах перевозили вино и масло.

Также археологи нашли печные изразцы с расписным фрагментом ХVIII века и маникюрный набор второй половины XIX века. Посмотреть на удивительные находки можно в Старом Английском дворе в парке «Зарядье».

В Музее археологии Москвы хранятся и другие редкие артефакты. Например, фрагменты Воскресенского белокаменного моста 1602 года через реку Неглинную и клад со Старого Гостиного двора.

Также Собянин поздравил всех столичных археологов с праздником. Он пожелал им новых удивительных открытий.

Ранее градоначальник сообщал, что с 2010 года в столице сделано более 120 тыс. археологических находок. Работы ведут в Малом Кисловском переулке и Лужнецком проезде, а также на Никольской улице.