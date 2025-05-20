На Никольской и Бауманской: какие археологические раскопки проходят в Москве

Более 120 тыс археологических находок сделали в Москве с 2010 года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2010 года в столице сделано более 120 тыс. археологических находок. Работы ведут в Малом Кисловском переулке и Лужнецком проезде, а также на Никольской улице, сообщает газета «Известия» .

Кроме того, археологи продолжают раскопки в Китайгородском проезде на месте одного из земляных бастионов начала XVIII века, планируют работы на Яузской улице на месте Семеновской слободы XVII века и старинной усадьбы, на улице Тимура Фрунзе на месте Хамовной слободы и в Соймоновском проезде.

«Перед началом земляных работ обязательно проводится оценка археологического потенциала территории. И при необходимости начинаются археологические раскопки», — отметил Собянин.

С начала года специалисты нашли уже свыше 4,3 тыс. артефактов, чаще всего это осколки керамики и стекла. На территории Чижевского подворья на Никольской улице обнаружили красный рамочный изразец XVI века, отличающийся витиеватым орнаментом.