Москалькова попросила омбудсмена Украины Любинца найти семьи из Курской области

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила официальный запрос украинскому омбудсмену Дмитрию Любинцу. Она попросила чиновника помочь найти похищенных ВСУ людей в Курской области, которых насильно увезли в соседнюю страну, пишет РИА Новости .

Москалькова также отметила, что к ней часто обращаются жители приграничного российского региона. Они просят найти близких, пропавших в Курской области после атаки ВСУ 6 августа. Омбудсмен и ее команда занимаются поиском.

«Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу», — подчеркнула Москалькова.

Также уполномоченная по правам человека в РФ ожидает, что коллега из соседней страны лично посетит жителей Курской области. Москалькова надеется, что Лубинец проконтролирует условия содержания этих людей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что украинские войска вывезли жителей приграничных территорий России в неизвестном направлении в начале атаки. Существует несколько подобий «концентрационных лагерей» для этих людей.