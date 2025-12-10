Москалькова: около 20 семей воссоединятся в РФ и Украине в ближайшее время
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала ТАСС, что окончена подготовка к воссоединению около 20 семей из России и Украины. Но дату объявлять заранее не будут.
Конкретное день обмена не называется из соображений безопасности. Также есть соответствующая договоренность с украинской стороной, отметила омбудсмен.
«У нас сегодня уже все готово для того, чтобы это мероприятие прошло», — рассказала Москалькова.
Ранее она отмечала, что 12 жителей Курской области незаконно удерживают на Украине. Они, предположительно, находятся в Сумской области.
