сегодня в 15:04

Москалькова: около 20 семей воссоединятся в РФ и Украине в ближайшее время

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала ТАСС , что окончена подготовка к воссоединению около 20 семей из России и Украины. Но дату объявлять заранее не будут.

Конкретное день обмена не называется из соображений безопасности. Также есть соответствующая договоренность с украинской стороной, отметила омбудсмен.

«У нас сегодня уже все готово для того, чтобы это мероприятие прошло», — рассказала Москалькова.

Ранее она отмечала, что 12 жителей Курской области незаконно удерживают на Украине. Они, предположительно, находятся в Сумской области.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.