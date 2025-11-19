Мошенники заставляют россиян перезванивать им

Мошенники все чаще маскируют поддельные сайты под «Госуслуги» и банки и заманивают жертв звонками на фейковые горячие линии, рассказал РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Классика у злоумышленников — поддельные сайты банков, маркетплейсов, „Госуслуг“. Они полностью копируют дизайн, логотипы и интерфейс. Человек заходит, вводит логин и пароль — и отдает их мошенникам. После этого деньги или данные уходят, а восстановить доступ бывает трудно. Проверяйте адрес сайта: должен быть защищенный протокол https и корректное доменное имя. И не забывайте про антивирус, сложные пароли и двухфакторную защиту», — предупредил Кокунцыков.

Он отметил, что иногда жертва сама звонит мошенникам. Ей приходит сообщение вроде: «На ваше имя оформлена доверенность» или «Обнаружен вход в „Госуслуги“». В тексте — номер горячей линии.

«Человек пугается, звонит туда, и попадает в кол-центр злоумышленников. Там его запугивают утечкой данных и заставляют действовать. Правило одно: не звонить по номерам из подозрительных СМС, а проверять все через официальные источники», — посоветовал эксперт.

Кокунцыков также обратил внимание на то, что мошенники звонят школьникам от имени учителей, завучей, военкомата.

«Говорят, что нужно обновить данные для ЕГЭ, заполнить документы, пройти медосмотр. В итоге ребенок сам сообщает личные сведения. Здесь единственный способ защиты — объяснять детям основы цифровой безопасности и контролировать, с кем они общаются онлайн», — заключил специалист.

