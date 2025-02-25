Мошенники, выдающие себя за сотрудников Росреестра, вымогают деньги у москвичей

Мошенники рассылают москвичам ссылки на оплату «госпошлины» якобы от Росреестра

В мессенджерах среди москвичей распространяются мошеннические ссылки на «оплату госпошлины», замаскированные под сообщения от Росреестра, сообщает «Царьград» .

Московское управление Росреестра оповестило население о новой мошеннической схеме и призвало граждан к бдительности.

Аферисты активизировали рассылку фишинговых ссылок через мессенджеры, представляя их как сообщения об «оплате госпошлины», якобы исходящие от Росреестра. Ведомство известило о данном виде обмана в своем Telegram-канале.

Мошенники, используя мессенджеры, выдают себя за представителей Росреестра или некую автоматическую службу ведомства, отправляя гражданам ссылки для якобы оплаты госпошлины, уточнили в официальном предупреждении.