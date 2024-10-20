Мошенники в Telegram стали рассылать вирус под видом фотографии

Пользователям Telegram начали рассылать сообщения с прикрепленными файлам, которые могут содержать вирус, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Файлы содержат вредоносное ПО, благодаря которому мошенники получают доступ к личной информации и аккаунтам пользователя.

Документы выглядят и подписаны как изображения, но расширение у них APK.

Фото не могут иметь подобного расширения, в отличие от вредоносных программ. Пользователей призвали ни в коем случае не скачивать такие файлы.

Ранее в Подмосковье стали известны новые способы мошенничества. Теперь мошенники представляются работниками «Почты России» и сообщают, что у человека есть посылка из-за границы, за которую нужно заплатить таможенный сбор.