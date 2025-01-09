Мошенники украли почти 1,5 млн рублей у пенсионерки из Нижнего Новгорода

Стало известно, что 68-летняя пенсионерка из Нижнего Новгорода стала жертвой мошеннической схемы, связанной с переводом денежных средств. Мошенникам удалось заполучить почти 1,5 млн рублей, сообщает pravda-nn.ru .

Ей позвонили, представившись сотрудниками полиции и банка, и сообщили о подозрительной финансовой операции. Чтобы избежать проблем, женщине предложили перевести 1 490 000 рублей на так называемый «безопасный счет», который был назван незнакомцами.

Женщина согласилась совершить операцию по указанному счету, и после завершения перевода мошенники прекратили общение. Позднее пенсионерка поняла, что попалась на уловку.

Ранее стало известно о том, что неизвестные развели чемпиона России по игре Dota 2 Евгения Погребешного на 590 тыс. рублей. Мошенники действовали якобы от имени Федерации компьютерного спорта РФ.